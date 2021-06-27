/637505/الإسماعيلي-يسعى-للثأر-من-فريق-سموحة-في-الدوري-العام

يحل فريق الإسماعيلي اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على فريق سموحة، ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

فرصة الإسماعيلي للثأر من فريق سموحة

يرغب فريق الإسماعيلي في الثأر من فريق سموحة، والتتويج بالثلاث نقاط، وذلك بعد فوز فريق سموحة على الإسماعيلي، في الدور الأول من منافسات الدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد من الدروايش. يسعى فريق الإسماعلي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بمواصلة تحسين مركز الفريق الأصفر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث مر فريق الإسماعيلي بفترة صعبة، حيث تعرض الفريق خلالها لسلة من الهزائم، ولذلك تعاقد الفريق مع إيهاب جلال، للخروج بفريق الدروايش من أزمته، وإعادته إلى وضعه الطبيعي في ترتيب جدول الدوري العام.

سموحة يرغب في مواصلة النتائج الإيجابية

يسعى فريق سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق، إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الدوري العام، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الإنتصارات لفريق سموحة، حيث شارك الفريق في 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 16 لقاء، بينما خسر في مواجهتين، ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، ولذلك يحاول الفريق الحفاظ على بقائة ضمن التوب فور للمشاركة في البطولات الإفريقية.

يحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

غياب دونجا عن تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

الجدير بالذكر أن محمود عبد العاطى دونجا لاعب ارتكاز الإسماعيلى، يغيب اليوم عن مباراة الفريق أمام سموحة، وذلك للإيقاف بسبب حصوله على الإنظار الثالث في مباراة فريقه وفريق غزل المحلة، والذي انتهت بفوز الدروايش بثلالثية مقابل هدف وحيد.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريق الدروايش

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط .. محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو.