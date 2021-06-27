ضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح. الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي. الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع اللاعبين في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساءً.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه اليوم الأحد بالعين السخنة استعدادا للقاء مصر المقاصة المقبل في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي. ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس. الزمالك يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري، كأس مصر ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم جنش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.