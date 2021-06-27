/637509/رئيس-النواب-يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-ويؤكد-أبناء-القوات-المسلحة-يرفعون-شعار-أن-الولاء-للوطن-أغلى-من-الحياة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما ذكره رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، الذى قام بتوجيه التحية والتقدير للرئيس السيسي

رئيس النواب: أبناء القوات المسلحة يرفعون شعار أن الولاء للوطن أغلى من الحياة

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: نؤكد إيماننا العميق بقدرة أبناء القوات المسحلة في اقيام بهذا الدور، متابعا: نؤكد أيضا موقف مجلس النواب من القوات المسلحة فهو موقف الإعزاز والتقدير للرجال الذين حموا الأرض وسالت دمائهم على أرض سيناء و ما زالوا يبذلون دمائهم الزكية ومعهم رجال الشرطة، حيث يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث و النسل.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن أبناء القوات المسلحة يرفعون شعار أن الولاء للوطن أغلى من الحياة و عيونهم الساهرة لا تنام حماية للوطن و ترابه المقدس.