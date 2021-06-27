الأهلي يفرض حظراً إعلاميا على لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز

/637510/الأهلي-يفرض-حظرا-إعلاميا-على-لاعبيه-قبل-مواجهة-بيراميدز

واصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بـ”التتش” استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر قرارات إدارة الأهلي:

بينما فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حظر الظهور إعلاميا على لاعبيه حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا في 17 يوليو المقبل.

النادي الأهلي يسحق فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل فريق النادي الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

مدرب الترجي يرحل

في أول تعليق له بعد الخسارة من الأهلي وخروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أنه من الممكن أن يرحل عن تدريب بطل تونس .

وأكد الشعباني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية :"أعطيت أقصى ما يمكن للترجي، لن أبقى مدة الحياة هذه سنة الحياة".

وكان الترجي ودّع مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور نصف النهائي بعد الخسارة من الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

واستطاع معين الشعباني الخروج من الموسم الحالي مع الترجي بالتتويج بلقب الدوري، في المقابل خسر مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس تونس.

كان الشعباني قد قاد الترجي للتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا خلال نسخة (2018) أمام الأهلي ثم (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.