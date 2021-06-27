موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غداً استعداداً لمواجهة بيراميدز

/637513/موسيماني-يمنح-لاعبي-الأهلي-راحة-سلبية-غدا-استعدادا-لمواجهة-بيراميدز

ويرصد دوت الخليج تفاصيل المران:

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاض مرانا منفرد صباح اليوم الأحد قيل انطلاق مران الفريق الجماعي.

وغادر اللاعب النادي فور الانتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات، واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل فريق النادي الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

مدرب الترجي يرحل

في أول تعليق له بعد الخسارة من الأهلي وخروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أنه من الممكن أن يرحل عن تدريب بطل تونس .

وأكد الشعباني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية :"أعطيت أقصى ما يمكن للترجي، لن أبقى مدة الحياة هذه سنة الحياة".