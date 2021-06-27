/637508/بدء-الجلسة-العامة-لمناقشة-قانون-المحكمة-الدستورية

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى بدء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة الدستورية بشأن قانون المحكمة الدستورية وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

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