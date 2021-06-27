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/637514/رئيس-النواب-بالجلسة-العامة-البرلمان-يقف-موقف-الإعزاز-والتقدير-من-القوات-المسلحة

11:51 ص - الأحد 27 يونيو 2021

دوت الخليج، ينشر النص الكامل لرئيس النواب اليوم، خلال الجلسة العامة

رئيس مجلس النواب يوجه التحية والتقدير للرئيس السيسي وللقوات المسلحة

وأكد جبالي أن وقف مجلس النواب من القوات المسلحة كان ولايزال موقف الاعزاز والتقدير، مشيرًا إلي ان ابطال القوات المسلحة آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة.

جاء ذلك خلال عرض تقرير لجنة "الدفاع والأمن القومي" عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وبعض القوانين الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة.

رئيس النواب:مدركين عظم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أجد لزاماً عليَّ، والشيء بالشيء يُذكر، ومن هنا من بيت الشعب، أن نوجه التحية والتقدير للسيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى كل بطل من أبطالها البواسل، مؤكدين ومدركين لعظم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ولحجم الدور الذي يقومون به لحماية أمن ومقدرات هذا الوطن في زمن السلم والحرب على سواء، ومؤكدين أيضاً إيماننا العميق وثقتنا الكاملة بقدرتهم على أداء هذا الدور، ودعمنا اللانهائي لهم على الدوام.

وأكد جبالي عل إن موقف مجلس النواب من القوات المسلحة، كان ولا يزال موقف الإعزاز والتقدير لهؤلاء الرجال الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء وقوداً لنصر غاب عنا فحققناه وارتفعت به هامة كل من يسكن الأرض العربية، ولا يزالون يبذلون دماءهم الذكية ومعهم رجال الشرطة الوطنية لتطهير تراب الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث والنسل.

وأختتم رئيس النواب حديث تحية من مجلس النواب- المعبر عن ضمير الأمة- لهؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة، وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، عيونهم ساهرة لا تنام، حفظاً للوطن ورتباه المقدس.