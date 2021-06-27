التعليم: لا صحة لتخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءاً من العام الدراسى القادم، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءاً من العام الدراسى القادم، مُوضحةً أن نظام الخمس سنوات بمدارس الدبلومات الفنية خلال العام الدراسى القادم قائم كما هو دون تخفيض.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى، الأمر الذى أسهم فى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لتصل إلى المرتبة الـ 80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113خلال عام 2017.

وفى سياق متصل، تم البدء فى تبنى استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى منذ عام 2018، وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور رئيسة، ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتى ستؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى، بينما يتمثل المحور الثانى فى تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتى يتم تطويرها عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التى يجب أن يكتسبها الخريج؛ حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.

ويتمثل المحور الثالث فى تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التى سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد، أما المحور الرابع للاستراتيجية، يتمثل فى مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة؛ تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى وهى مدارس "التكنولوجيا التطبيقية" التى تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، والتى من المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030، أما المحور الخامس يتناول تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط فى المدارس.