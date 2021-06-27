عاجل.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التى تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق الشقيق ودوره المركزى فى المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، خاصةً على الصعيد البرلمانى، أخذاً فى الاعتبار ما سيساهم به ذلك فى تعزيز التواصل بين الجانبين على المستويين الرسمى والشعبى.

كما أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به، والحرص على تعزيز دوره القومى العربى، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى فى كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربى المشترك، وذلك فى إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء.

من جانبه؛ رحب رئيس مجلس النواب العراقى بزيارة السيد الرئيس التاريخية إلى بغداد، مؤكداً ما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

كما أكد الحلبوسى أن العراق يعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطه بمصر، مثمناً دورها فى الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربى بأكمله ومساهماتها فى تعزيز وحدة الصف العربى، ومؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، خاصةً على المستوى البرلمانى، أخذاً فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى من خبرة وتاريخ عريق.