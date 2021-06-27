القومى للحوكمة يبدأ تدريب الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية

جدة - نرمين السيد - أطلق اليوم، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعدد 150 سيدة من القيادات النسائية الشابة بمحافظات الغربية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، القاهرة.





وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ويهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة فى الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية فى الحياة السياسية وبالجهاز الإدارى للدولة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة، مضيفة أن البرنامج يهدف أيضا إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها فى المناصب التنفيذية القيادية.

وسلطت السعيد الضوء على دور المعهد فى تنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة، ودعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعى الإدارى؛ وذلك من أجل المساهمة فى زيادة المعرفة وتنمية قدرات العنصر البشرى، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسى والإسهام بكفاءة وفعالية فى تطوير وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبى يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات وإختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المستفيدات من الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبى حوالى 150 سيدة من قيادات الحكومة المصرية، وستكون مدة التدريب 20 يوم تدريبى - 110 ساعة تدريبية، بواقع يومين فى الأسبوع، تنقسم إلى 15 يوم تدريب فى قاعات تدريبية داخل كل محافظة بواقع 90 ساعة تدريبية، فضلا عن 5 أيام تدريب اونلاين بواقع 20 ساعة تدريبية.

يشار إلى أن الدفعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبى تأهيل القيادات النسائية قد تم تنفيذها فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والأقصر.