سفير مصر في الأردن يلتقي مع وزير العمل الأردني

التقي السفير شريف كامل سفير مصر لدي المملكة الأردنية الهاشمية مع وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، بحضور المستشار طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالسفارة، حيث تناول اللقاء أوضاع المواطنين المصريين العاملين في الأردن، ومساهمتهم في عدة مجالات اقتصادية وانتاجية، والتأكيد علي ما يمثله ذلك من مكون إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما في إطار الرؤية الاستراتيجية لأولوياتهم وأهدافهم المشتركة.

ركز اللقاء علي قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير بشأن إتاحة فترة لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة في الأردن التي لا تحمل تصاريح عمل سارية، وذلك لمدة شهرين بدءاً من مطلع يوليو القادم، وما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، وبما يجعله فرصة للعمالة الوافدة لتوفيق أوضاعها والحصول علي تصاريح عمل سارية تقنن من وجودها في الأردن وتحفظ حقوقها وتحمي مصالحها.

وأضاف أن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة التي تم الإعلان عنها ستتيح الفرصة للمواطنين العاملين في الأردن، وانتهت تصاريح عملهم، للحصول علي تصاريح عمل جديدة مقابل سداد رسوم العام الجديد فقط ودون أي غرامات عن الفترات الماضية. وذكر أن السفارة المصرية في عمّان ستقوم خلال الفترة القادمة بتمديد عمل القسم القنصلي لساعات إضافية تسهيلاً علي المواطنين المصريين الراغبين في تجديد المستندات والوثائق الخاصة بهم واللازمة لاستصدار تصاريح العمل الجديدة.