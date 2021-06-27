سعفان :عرض جميع خدمات الوزارة للمواطنين .. والتكامل مع بوابة مصر الرقمية

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، وأعضاء اللجنة العليا والتنفيذية ممثلي كل من الإدارات المركزية بالوزارة، ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة لمشروع تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة .
يأتي هذا الاجتماع في إطار مجموعة اجتماعات يتم تنفيذها للمتابعة والتعرف على جاهزية البيانات ومدى الاستفادة منها، وذلك بعرض آلية حفظ البيانات علي الأنظمة الحالية ، والتعرف علي البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ، وذلك لدراسة الفوارق وإعداد قوائم والمتطلبات المستقبلية .
في مستهل الاجتماع ، رحب الوزير بالحضور ، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها، وما يرتبط بذلك من إنشاء منصة ، وبوابة تعمل على جميع أجهزة التليفون المحمول ، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر لعرض كل ما تقدمه الوزارة من خدمات والتكامل مع بوابة مصر الرقمية، وميكنة بعض الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأوضح الوزير ، أن الاجتماع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي يهدف إلى تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه الوزير الشكر والتقدير ، لوزارة الاتصالات التى حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق التحول الرقمي لكافة الوزارات ليصبح واقعا ملموساً ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات واسعة وسريعة نحو تحقيق ذلك في مختلف المجالات .
كما وجه الوزير بضرورة إكتشاف المواهب الشابة في الوزارة ومديرياتها القادرة على مواكبة تطورات العصر والعمل على تقديم كل الدعم والتشجيع اللازم لها ، بتنمية واصقال مواهبهم ، والاستفادة منها في تحقيق رؤية الوزارة المستقبلية ، مشددا علي أنهم أمل الغد ووسيلة التنمية المستدامة .
يذكر أن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات ، يشمل نطاقه أربعة محاور رئيسية هى : تطوير البوابة الإلكترونية ، وتطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية ،والذي يهدف إلى ميكنة الخدمات الأكثر طلبا وهي (شهادة القيد "كعب العمل" ، وترخيص عمل الأجانب، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة)، كما يشمل خدمات التدريب والتعلم عن بعد من خلال اتاحة منصة تعليمية رقمية للتدريب المهني ، والتدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالوزارة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان :عرض جميع خدمات الوزارة للمواطنين .. والتكامل مع بوابة مصر الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.