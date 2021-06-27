/637517/القاهرة-تعلن-نتيجة-المرحلة-الرابعة-لقبول-بمدارس-اللغات-الحكومية-في-٣٢-إدارة-تعليمية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة محمد عطيه وكيل وزارة التعليم بالمحافظة ، نتيجة المرحلة الرابعة، لرياض أطفال المتقدمين للمدارس الرسمية لغات " التجريبيات " العام الماضي 2020/2021 .
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الاستعلام بالرقم القومي
وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يمكن لإولياء أمور التلاميذ المتقدمين الاستعلام بالرقم القومي للطفل من خلال هذا الرابط http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index تشمل المرحلة الرابعة و الاخيرة التلاميذ المقبولين فوق سن ٥ سنوات كحد أدني في ٣٢ إدارة تعليمية تتبع محافظة القاهرة .
الجدير بالذكر، أن التقديم للتجريبيات، يتطلب عددا من الشروط وفق إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يجب على ولي الأمر اتباع الشروط التالية: - أن يكون سن التلميذ 4 سنوات في الأول من أكتوبر 2021، ولا يستثني أحدا من شرط السن.
- عدم قبول الطالب البالغ من العمر 6 سنوات في 1 أكتوبر 2021 في فصول المدارس التجريبية.
- لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس التجريبي.
- الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل بناء على العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.
- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات .
- تعهد ولي أمر الطالب كتابيا بمتابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية.
- ضرورة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس التجريبية. موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022.
الأوراق المطلوبة كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة ضمن موعد تقديم المدارس التجريبية 2021-2022، وهي كالتالي: - 7 صورة شخصية للطفل مقاس 4×7 - إحضار شهادة ميلاد مميكنة. - إحضار ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق - صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب. -تقديم طابع تعليمي فئة واحد جنيه، وكذلك طابع مهن تعليمية فئة واحد جنيه.
- تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني الذي تقع فيه المدرسة.
- إحضار الشهادة الصحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.
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