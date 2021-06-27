/637538/الخميس-المقبل-إجازة-رسمية-بمناسبة-ذكرى-ثورة-30-يوني

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر يونيو 2021.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى إعلان الحكومة أن يوم الخميس المقبل هو الإجازة الرسمية بالنسبة للجهاز الإدارى والقطاع الخاص

الخميس إجازة رسمية

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، أن تلك الإجازة لن تسرى على الطلاب الذين يؤدون الامتحانات فى الوقت الحالى.

الإجازة لن تسرى على الطلاب

هذا وقدم عدد كبير من السياسيين والبرلمانيين، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى الـ 30 من يونيو، والتى تخلصت فيها الدولة المصرية من منابع التطرف.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وجه خالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السسيسي، والقوات المسلحة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وأيضًا هنئ رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي بتلك المناسبة، حيث أكد فى برقية التهنئة أن ثورة الـ 30 من يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن. ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام فى مشهد حضارى يصعب تكراره، شهده العالم أجمع ،حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات فى التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار ، فلبيتم يا سيادة الرئيس نداء الشعب وانحزتم لثورته.