/637521/زي-انهارده-ذكرى-مؤلمة-في-تاريخ-نادي-الإسماعيلي

خسر فريق الإسماعيلي في مثل هذا اليوم من عام 2004، نهائي بطولة دوري العرب أمام فريق الصفاقسي التونسي، وتوج فريق الصفاقسي التونسي بالبطولة عن طريق الفوز بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، واستمر سيطرة التعادل السلبي على الوقت الإضافي، فلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، والتي فاز بها فريق الصفاقسي التونسي.

يعد وصول فريق الإسماعيلي إلى نهائي هذه النسخة من البطولة، انجازا كبيرا للدروايش، حيث أنها كانت النسخة الأولى للبطولة في ثوبها الجديد، وأقيمت المباراة في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان الإسماعيلي قريب من التتويج بالبطولة، إلا أن ركلات التركيح أحالت بين الدروايش وبين الحصول على اللقب.

مشوار الإسماعيلي في البطولة

تأهل فريق الإسماعيلي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري العرب، عن طريق الفوز على فريق الهلال السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة، بينما تأهل فريق الصفاقسي التونسي، بعدما حقق الفوز على فريق الزمالك، إلا أن فريق الزمالك استطاع أن يحصل على المركز الثالث في البطولة، وذلك بعد الفوز على فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وانتهت المباراة بنتيجة 3/2، لصالح فريق الإسماعيلي.

تشكيل فريق الإسماعيلي في مباراة نهائي دوري أبطال العرب أمام الصفاقسي

يسعرض موقع دوت الخليج تشكيل الإسماعيلي في مباراة نهائي دوري العرب، حيث لعب فريق الإسماعيلي بتشكيل يتكون من :محمد صبحي، المعتصم سالم، أحمد الجمل، عمرو فهيم (عبدالله السعيد)، محمد يونس (محمد عبدالله)، محمد عبدالستار، شريف عبدالفضيل (حسنى عبدربه)، أحمد فتحي، محمد سليمان حمص، عمر جمال، محمد محسن أبوجريشة.

تفاصيل ضربات الترجيح في مباراة نهائي دوري العرب بين الإسماعيلي والصفاقسي التونسي

بعد سيطرة التعدل السلبي على المباراة والوقت الإضافي لجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح وجاءت كالتالي:

سجل لفريق الإسماعيلي: حسنى عبد ربه، أحمد فتحى، محمد حمص.

أهدر لفريق الإسماعيلي: محمد محسن ابو جريشة، عمر جمال.

وفي المقابل سجل لفريق الصفاقسي التونسي كل من: تيناما نداى، فاتح الغربى، وسام العابدى، طارق التائب. أهدر لفريق الصفاقسي التونسي: بابا مالك.

وبهذه النتيجة، توج فريق الصفاقسي التونسي ببطولة دوري العرب على حساب فريق الإسماعيلي بركلات الترجيح.

بطولات فريق الإسماعيلي

الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي، هو أول فريق مصري يستطيع التتويج بلقب بطولة إفريقيا، حيث توج باللقب عام 1969، كما تأهل إلى نصف نهائي البطولة في عامي1970/1992، بالإضافة إلى وصوله إلى المباراة النهائية في عام 2003، وعلى الصعيد المحلي، حقق فريق الدروايش بطولة الدوري المصري ثلاث مرات، وكأس مصر مرتين.