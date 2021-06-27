/637528/بتهمة-تهريب-المهاجرين-إلى-لبيبا-إحالة-3-متهمين-إلى-المحاكمة-الجنائية
أمر المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام الأول، اليوم الأحد 27 يونيو 2021، بإحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة بإدارة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى ليبيا.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة بإدارة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى ليبيا
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين الثلاثة أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وشرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تدبير انتقال كل من «محمد عبدالموجود غازي وعبد المقصود صلاح محمد وجميل أحمد السيد فودة»، وذلك باصطناع تأشيرات مزورة، إلى أن ضُبط المهاجرون قبل تهريبهم.
جواز سفر
وشهد «محمد عبد الموجود غازي محمد»، بأنه اتفق مع المتهم الثالث لتسفيره إلى دولة ليبيا مقابل حصوله على 45 ألف جنيه، وسلمه جواز السفر الخاص به والمبلغ، ثم عاد وأبلغه بإنهاء إجراءات سفره وسلمه جواز السفر ومثبت به تأشيرة لدولة ليبيا، لكنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تبين تزویر التأشيرة وتم ضبطه.
كما شهد عبد المقصود صلاح محمد عبدالله الشركسي، بأنه اتفق مع المتهم الأول لتسفيره إلى ليبيا مقابل حصوله على 45 ألف جنيه، وأبلغه بتسليم جواز السفر الخاص به ومبلغ 20 ألف جنيه للمتهم الثاني، ثم عاد وأبلغه الأخير بإنهاء إجراءات سفره وتسلم منه جواز السفر، ومثبت به تأشيرة سفر لليبيا، وحال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تبين تزوير التأشيره وتم ضبطه.
وفي السياق نفسه، شهد وكيل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن المتهمين الثلاثة أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية، كما تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية من خلال استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية.
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