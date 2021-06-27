/637529/محمد-زين-الدين-بعد-زيارة-السيسي-للعراق-مصر-تواصل-تحقيق-النجاحات-في-ملف-العلاقات-الخارجية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية، لاسيما ما يتعلق بتوطيد العلاقات مع الأشقاء العرب.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن زيارة الرئيس السيسي للعراق

زيارة السيسي للعراق

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود، يؤكد توجه الدولة نحو بناء علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول المنطقة وفي مقدمتهم الدول العربية.

مصر تستعيد ريادتها

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: مصر بهذه التحركات في كل بقاع الدول العربية تؤكد أنها قائد المنطقة، وتسعى دائما لاستعادة ريادتها من خلال علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات في كافة القطاعات.

التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وأوضح محمد زين الدين، أن زيارة الرئيس السيسي للعراق يأتي استكمالا لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩، متوقعا أن يكون لهذه الزيارة رد فعل كبيرة وزيادة أكبر في العلاقات على كافة المستويات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة أن تضع الحكومة بالتنسيق مع حكومات الدول الثلاث خططا واضحة المعالم ومحددة المدة لتنفيذ كافة الاتفاقيات بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بالكامل.

وأشاد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب بما تناولته المباحثات بين الرئيس السيسي، ورئيس وزراء العراق، والتأكيد على تقدير مصر حكومة وشعبا للعراق ودوره المحوري في المنطقة العربية.