عن طريق أسلوب التسلق .. لصوص الشقق السكنية في قبضة مباحث القاهرة

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سقطوا في قبضة مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم، تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالاهرة

تفاصيل الضبط

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغاً من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، يفيد باكتشافها سرقة «مشغولات ذهبية –2 هاتف محمول» من داخل مسكنها .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة».

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة ملك «زوجة أحدهما»، والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين

كما اعترفوا بارتكابهما الواقعة بأسلوب «التسلق »، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، كما أقرا بارتكاب (2) واقعة سرقة "بذات الإسلوب" ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.