السيد القصير: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة فى ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة فى كافة المجالات سواء من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصرى الجديد، ومشروعات "حياة كريمة"، مشيرا إلى أنه ينبغى على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية الحصول على جزء من هذه المشروعات حتى تتمكن من النهوض.





جاء ذلك خلال ترؤوس وزير الزراعة اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالى (2019 / 2020)، وكذا اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى (2021 / 2022)، اليوم الأحد، وذلك بحضور طارق الشربينى رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها. وقال القصير - خلال الاجتماع - إنه ينبغى بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين، لافتا إلى أنه ستتم متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مؤكدا أن هناك تحسنا ملحوظا فى أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة. ووجه وزير الزراعة أيضا بضرورة الانتهاء من إعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية واعتمادها.

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