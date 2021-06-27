عاجل.. الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها.





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