د. السعدني: ٦٦ برنامج للدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القناة

اكد الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة قناة السويس انة صدر قرار وزارى بافتتاح واعتماد ٦٦ برنامج للدراسات العليا بكلية الآداب جامعة قناة السويس اول مرة فى تاريخ الكلية ويعتبر انجاز وتطور علمى كبير يخدم سوق العمل ويقبل اى خريج من اى كلية والقوات المسلحة والشرطة لخدمة تخصصاتهم

وقال السعدني ان اسلوب العمل بالكلية وتطويرها جعلها كلية متميزة علي مستوى الجامعات المصرية وهي عمرها ١٥ عام فقط ، لاسيما وانها توسعت والقوة الطلابية بها بلغت نحو سبعة آلاف طالب وطالبة ١٤ دبلومة ٢٦ ماجستير ٢٦ دكتوراه نظام الساعات المعتمدة واصبحت تضم ١٨ قسم وشعبة بعد ان كانوا ٩ فقط بالاضافة الي البرامج المميزة للترجمة الفورية بكل لغات العالم .من اجل تخريج طالب لسوق العمل ولدينا احدث قسم وهو المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ويمنح الطلاب خبرة كبيرة لخدمة اقليم القناة ومن قدراته ان يحدد اهم نقاط المراقبة بمحور قناة السويس وتحديد الاماكن التي تستوعب إقامة منشآت عمرانية والاستخدامات البشرية واماكن الزراعة والمصائد السمكية بمنطقة القناة وسيناء .

اشار الدكتور عادل السعدني ان الكلية تنفرد دون الجامعات المصرية كلها بقسم المساحة ونظم المعلومات بتقنية الـGis قادر علي مواجهة اية ازمات اوكوارث طبيعية مثلاً تحديد اماكن الحرائق والتفجيرات في البنوك والمنشآت الهامة وتتبع مرتكبيها وتحديد اماكنهم واختيار الطريقة الامثل لمواجهة ومكافحة تلك الكوارث في اسرع وقت ممكن .

ايضاً امكانية تحديدمواقع الاستخدامات والمصادر الاقتصادية وتحديد اماكن العشوائيات والمناطق السكنية المستحدثة وهذا توجه جديد علي مستوى العالم كانت جامعة قناة السويس سباقة في الاتجاه نحو التحول الرقمي ولدينا احدث قاعات تدريس اونلاين علي احدث النظم العالمية وغير موجودة بالجامعات الخاصة بالاضافة الي استحداث برامج مميزة تم اعتمادها مؤخراً من مجلس الكلية ومنها علم المصريات في التاريخ البردى واليونانى والرومانى بالاضافة الي برامج الحصول علي دبلومة في الاعلام المميز والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجرافية وتحليل البيانات .

وقال الدكتور عادل السعدني ان جهود ادارة الجامعة باشراف الدكتور احمد زكى رئيس جامعة قناة السويس لم تتوقف اطلاقاً نحو مواكبة التطور الهائل والمتلاحق في العالم حيث تم تنفيذ دورات عديدة لتأهيل وتدريب اعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم بشكل مستمر لضمان استمرار الجودة في التعليم وملاحقة تطوره السريع لخدمة سوق العمل