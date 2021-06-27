مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات في ندوة علمية بجامعة القاهرة

د. الخشت: جهود مصر أفادت أفريقيا في مجالات التعليم والاقتصاد ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام والبنية التحتية
د. الخشت: نجاح الجهود المصرية في إحداث التوازن والاستقرار الإقليمي
د. عطية الطنطاوي: أفريقيا عادت إلى مصر بجهود الدولة الوطنية في دعم القارة أمنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا
تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتعاون مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب الحادية عشرة الثلاثاء القادم (29يونيو) ندوة بعنوان (مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات "٢٠١٤-٢٠٢١").
وصرح الدكتور محمد الخشت، بأن الندوة سوف تحلل الإسهامات المصرية التي أدت إلى عودة أفريقيا لمصر، وأثر ذلك على التوازن والاستقرار الإقليمي، وتتناول الجهود والتجارب المصرية وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في دول القارة الإفريقية لاسيما في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن والمجالات الاقتصادية والبنية التحتية.
وقال الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الندوة ستعرض للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الإفريقي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وحتى الآن؛ على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأضاف الطنطاوي أن الندوة سيحاضر فيها عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الإفريقية. ويدير الندوة. د. عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، والمنسق د.رشا أبو شقرة المدرس بالكلية أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والمقرر د. تامر محمود عبدالوهاب.
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