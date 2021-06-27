/637548/الكاف-يختار-مجدى-أفشة-كأفضل-لاعب-فى-مباراة-الأهلي-والترجى-التونسى

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصنع أفشة هدفين من الثلاثة التى سجلها الأهلى فى المباراة، ليتفوق فى تصويت الجماهير على صفحة الكاف على زميليه أكرم توفيق ومحمد شريف.

واصل النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بـ”التتش” استعدادا لمواجهة بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل فريق النادي الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثاني في مرمى الترجي التونسي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها المارد الأحمر بعد عركلة واضحة من مدافع الفريق التونسي على طاهر محمد طاهر.