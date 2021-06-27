روبي تتألق بطرح أغنيتين جديدتين

تعيش الفنانة روبي خلال الفترة الماضية حالة من التألق والازدهار داخل الوسط الفني إذ بدأت في طرح العديد من الأغاني والألبومات الجديدة فضلًا عن مشاركتها في أكثر من عمل سينمائي ودرامي برزت من خلالهم وأثبتت موهبتها ونجاحها.

دوت الخليج يكشف استعداد روبي لطرح عملين غنائيين جديدين

تعاقدت الفنانة روبي على تقديم أغنيتين جديدتين، إذ تبدأ خلال الأسبوع المقبل تسجيل الأغنية الأولى من كلمات بلال سرور وتوزيع أحمد عادل باسم «سهوة»، أما عن الثانية فلم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن سوى أنها تتشارك بها مع مجموعة من الوجوه الشابة.

روبي تستعد لعروض شقة 6 وتشارك في فيلم مع حلمي

وتنتظر روبي عرض مسلسلها الجديد شقة 6 التي كانت من المقرر أن تشارك به في رمضان 2021 ولكنها لم تكن قد انتهت من تصويره بعد، ولكنها ودعته منذ أيام قليلة ليتم عرضه قريبًا على إحدى المنصات الالكتورنية، ومن ناحية أخرى تستعد روبي للعودة للكوميديا من خلال فيلمها الجديد التي تقدمه مع أحمد حلمي بعد أن نجحت في الكوميديا مع محمد هنيدي في فيلم «يوم مالوش لزمة» قبل ذلك.

تفاصيل مسلسل شقة 6

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات، التى تعيش فيها روبى مع جيرانها، حيث أن يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران وغيرها.

يذكر،أن مسلسل "شقة 6" من بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى، ملك قورة وآخرين وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.