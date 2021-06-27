/637552/رياضة-البرلمان-تهنئ-النادي-الأهلي-بالصعود-لنهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، بمناسبة تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوت الخليج يرصد تهنئة رياضة النواب للنادي الأهلي

وقال النائب محمود حسين في خطابه للأهلي: « أتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز الغالي بعد أداء متميز وبطولي أثمر عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ».

تأهل الأهلي لنهائي البطولة

وتابع النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة:" وإذ تعرب اللجنة عن إشادتها وفخرها بما تحقق من إنجاز سطره لاعبو النادي الأهلي في مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة، وتؤكد ثقتها الكاملة في تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه ليضاف إلى سجل الرياضة المصرية بطولة جديدة تؤكد ريادتها على الصعيد الرياضي الإفريقي".

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وجه جلال الجلسة العامة اليوم، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

الانجازات والبطولات

وأختتم: " واللجنة إذ تتمنى دوام التقدم والتوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية ".