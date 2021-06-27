/637553/إصابة-شخصين-في-انهيار-سقف-مسجد-أثناء-استعدادهم-لإداء-صلاة-الظهر-في-بنى-سويف

أصيب شخصان فى انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهم لإداء صلاة الظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصين في إنهيار يقف مسجد في بنى سويف

تفاصيل الواقعة

كانت تلقت عمليات شرطة النجدة ببنى سويف، بلاغ يفيد بانهيار سقف مسجد مسقوف بالخشب بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة شخصين، اليوم الأحد 27 يونيو 2021.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إللى مكان البلاغ ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين وهم كل من، " أحمد عويس سيد سليمان، 41 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الايسر، وأيمن رمضان احمد على، 41عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، يقيمان ذات القرية ".

مستشفى الواسطى المركزى

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزى، لتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفى سياق نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، القبض على ناظر مدرسة ابتدائية وعامل في مركز جرجا جنوب سوهاج، وذلك خلال ترويجهما كيلو جرام من مخدر"الشابو" وقدرت بحوالي "مليون ونصف المليون جنيه".

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية القبض على ناظر مدرسة ابتدائية وعامل في مركز جرجا جنوب سوهاج

كانت وردت معلومات الي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن نشاط المتهمين وشكل فريق بحث بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد ابوموسي مدير المباحث بقيادة مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وأكدت تحريات رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات.

وأتضح قيام مدير مدرسة وعامل يقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بترويج وتوزيع المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز سوهاج مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في عملية البيع والتوزيع بقصد الإتجار و ترويج المخدر الأمر الذى يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويضر بالإقتصاد.