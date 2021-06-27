سفير مصر لدى الأردن يلتقى مع وزير العمل لمتابعة أوضاع المصريين

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء أوضاع المواطنين المصريين العاملين فى الأردن، ومساهمتهم فى عدة مجالات اقتصادية وإنتاجية، والتأكيد على ما يمثله ذلك من مكون إيجابى فى علاقات البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما فى إطار الرؤية الاستراتيجية لأولوياتهم وأهدافهم المشتركة.

وركز اللقاء على قرار مجلس الوزراء الأردنى الأخير بشأن إتاحة فترة لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة فى الأردن التى لا تحمل تصاريح عمل سارية، وذلك لمدة شهرين بدءًا من مطلع يوليو المقبل، وما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، وبما يجعله فرصة للعمالة الوافدة لتوفيق أوضاعها والحصول على تصاريح عمل سارية تقنن من وجودها فى الأردن وتحفظ حقوقها وتحمى مصالحها.

وأضاف أن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة التى تم الإعلان عنها ستتيح الفرصة للمواطنين العاملين فى الأردن، وانتهت تصاريح عملهم، للحصول على تصاريح عمل جديدة مقابل سداد رسوم العام الجديد فقط ودون أى غرامات عن الفترات الماضية.

وذكر أن السفارة المصرية فى عمّان ستقوم خلال الفترة المقبلة بتمديد عمل القسم القنصلى لساعات إضافية، تسهيلاً على المواطنين المصريين الراغبين فى تجديد المستندات والوثائق الخاصة بهم واللازمة لاستصدار تصاريح العمل الجديدة.