بدء فعاليات حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا، فى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

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