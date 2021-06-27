رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين المحرصاوى رئيسا لجامعة الأزهر

وقد وجه فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
ووعد رئيس جامعة الأزهر ببذل المزيد من العطاءات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع فى مختلف قطاعات الجامعة، و كلياتها المختلفة فى القاهرة والأقاليم، تؤكد على أننا ماضون فى مسارنا الصحيح نحو التقدم والرقى محليا وإقليميا ودوليا.
وأوضح رئيس الجامعة أن وفد التصنيف الأفريقى الأوروبى، أشاد بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر فى عام 2017 م، خاصة وأنه قد حقق تميزا كبيرا من خلال حصوله على المركز الأول، بجانب فوز جامعة الأزهر فى تصنيف شنغهاى وتصنيف QS، وتكريم جامعة الأزهر فى محفل كبير من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأشادته بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن رؤية جامعة الأزهر المستقبلية تعمل وفق المخطط الإستراتيجى لرؤية مصر 2030م، لافتا إلى أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى مجال التحول الرقمى، وربط كافة قطاعات الجامعة ببعضها البعض إلكترونيا، ومنع التوريق نهائيا بداية من العام الدراسى القادم " 2021 - 2022".
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