فى لقائه بهالة زايد.. الطيب: دعم القطاع الصحى واجب وطنى على كافة المؤسسات

جدة - نرمين السيد - وقال فضيلة الإمام الأكبر إن أهمية القطاع الصحى قد برزت خلال الفترة الماضية، باعتباره القطاع الذى احتل الصفوف الأمامية فى مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف القضاء عليها والتقليل من آثارها، بجانب تنظيم الحملات التوعوية لطرق الوقاية منها وكبح تفشيها، لافتًا إلى أن دعم هذا القطاع واجب وطنى على كافة المؤسسات، وأن الأزهر لن يدخر جهدا فى توفير كل الدعم لهذا القطاع الهام للقيام بدوره على أكمل وجه فى مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المستعصية وتقديم الخدمات الطبية المطورة لجميع المواطنين.

من جهتها، عبرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن عميق شكرها لفضيلة الإمام الأكبر لدعمه الدائم والمتواصل لما تقوم به وزارة الصحة من جهود فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من لقاحات كورونا فى الوقت الحالى، مع العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى إعداد خطة لتوفير العلاج للكثير من الأمراض المستعصية الأخرى، ومنها مرض "ضمور العضلات الشوكى" والذى يعد علاجه هو الأغلى فى العالم، معربة عن أملها فى أن يكون للأزهر الشريف دور فى دعم وتخفيف أعباء العلاج من هذا المرض عن كاهل المواطنين مع وضع نظام يضمن استمرار ذلك.