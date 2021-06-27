وزير التعليم العالي يُكرم الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات فى دورته...

كرمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ظهر اليوم الأحد، المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات فى دورته الاستثنائية ٢٠٢١ والذى أقيم إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، والذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 600 اختراع من حوالي 20 دولة منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين، ويعد معرض جنيف الدولي ساحة مفتوحة لعرض أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وقام د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، بتسليم الجوائز للفائزين، وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم، مشيدين بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا، وصعوبة الحصول علي تأشيرة السفر، وانعقاد المعرض افتراضياً.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار والمنافسة العلمية، ودعم تكنولوجيا الاختراعات والابتكارات.

وأضاف عبدالغفار أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة، لافتًا إلى سبل الدعم المقدمة للمبتكرين والمخترعين المصريين عن طريق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، مؤكدًا على أهمية احتضان المبتكرين والنوابغ للوصول بأفكارهم لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بالنتيجة وفوز 8 مصريين من بين 10 ممن دعمتهم الأكاديمية.

جدير بالذكر أنه فاز بالميدالية الذهبية الدكتور محمود فهمي عن ابتكاره الأنسولين الفموي: فعال وطويل المفعول، وفاز بالميدالية الفضية هشام التونسي عن ابتكاره فرن ضغط طبخ صحي وآمن مدمج، ومحمود الكومي عن ابتكاره روبوت التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاءالاصطناعي، ود.فاطمة سمير عن ابتكارها غرسة تشكيل في الموقع تعتمد على البوليمر القابل للتحلل الحيوي طويلة الأمد لعلاج إصابات العظام.

أما الفائزون بالميدالية البرونزية فهم: تامر عطية عن ابتكاره روبوت رشيق قابل لإعادة التشكيل، وحسام عبد الرازق عن ابتكاره سيارة سباق كهربائية، ود.عمرو هلال عن ابتكاره مزيج الزيوت العطرية بالنانو لحماية الفم والحلق والانتعاش، وعلا هيكل عن ابتكارها مستخلص بمساعدة إنزيم نخالة الأرز المجفف بالرش لشيخوخة صحية.