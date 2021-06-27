/637566/الرئيس-السيسي-التعاون-المشترك-بين-الدول-الثلاث-له-أهمية-قصوى-ويمثل-هدف-مشترك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والعراق والأردن، له من أهمية قصوى، مشيرًا إلى أننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفاً مشتركاً للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما ذكره الرئيس السيسي، خلال القمة المنعقدة الآن بين مصر والعراق والأردن، وإليكم التفاصيل:

الرئيس السيسي: القمة الثلاثية لها أهمية قصوى

وتابع الرئيس السيسي، خلال القمة الثلاثية المنعقدة الآن فى بغداد، حديثه قائلًا:” وارتباطاً بما سبق، أشير إلى خطر عانينا منه جميعاً ومازال ماثلاً أمامنا يستهدف دولنا وشعوبنا ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، وأشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر.

الرئيس السيسي: القمة فرصة جيدة لاستمرار التشاور

وأشار الرئيس السيسي، من ناحية أخرى، تعد هذه القمة فرصة جيدة لاستمرار التشاور والتنسيق بيننا حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المشترك لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خاصة مع ما نشهده من تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى للهيمنة وتهدد الأمن القومي العربي وتستهدف الدول العربية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف وتوحيد الصف العربي والعمل على تعزيز الدور العربي في الأزمات المختلفة في منطقتنا.

كما ثمن الرئيس السيسي مواقف الدولتين الداعمة لمصر، حيث قال:” أود في هذه المناسبة أن أثمن مواقفكما الداعمة لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءاً من الحقوق المائية العربية بشكل عام. وفى هذا الصدد فإن مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق وللأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكوناً أصيلاً من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.