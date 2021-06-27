/637558/بعد-عام-من-حذفها-عودة-قناة-آمال-ماهر-على-يوتيوب

فوجئت الفنانة آمال ماهر، منذ ما يقرب من عام بصدمة غير متوقعة، حيث حُذفت قناتها على موقع يوتيوب، وكذلك أغانيها بالكامل التى طرحتها عبر الصفحة، وهو الأمر الذى كانت بدايته بحذف أغنيتها "اللى قادرة"، ثم تصاعد الأمر لتحذف القناة بالكامل.

دوت الخليج يرصد عودة قناة آمال ماهر الموثقة على موقع «يوتيوب» بعد أن تعرضت للحذف عام كامل.

حذف قناة آمال ماهر من على موقع يوتيوب

كما تظهر رسالة بأن صفحة آمال ماهر، على موقع يوتيوب "غير متاحة" عند البحث عنها، الأمر الذي أحدث ضجة عارمة حين ذاك ولم يُفصح عن أسباب اتخاذ مثل ذلك القرار، وأصبح الجمهور في حيرة من أمره.

مصير قناة أمال ماهر

وبعد مرور عام على هذه الواقعة، عادت قناة آمال ماهر الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بكامل أغانيها، الأمر الذي سعد بشأنه محبيها ومتابعيها الذين افتقدوا أعمالها السابقة خلال الفترة الماضية.

آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناء

وسبق وأن أعلنت ماهر في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعتزالها الفن، دون الإفصاح عن السبب، مما نتج عنه توجيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات شديدة للمستشار تركي آل شيخ بأنه هو من وراء قرار اعتزالها بالإضافة إلى تهديده لها.

آمال ماهر ترجع عن قرار الاعتزال وتوضح الأسباب

ولكن سرعان ما رجعت الفنانة آمال ماهر عن قرار اعتزالها، وكشفت الأسباب التي كانت تكمن وراء ذلك القرار موضحة أن وفاة عمتها وفسخ خطوبتها هما اللذان دفعاها إلى الاعتزال، ووعدت جمهورها أنها بمجرد تحسن حالتها النفسية ستعود على الساحة الفنية من جديد.