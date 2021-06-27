«يورو 2020»..التشكيل المتوقع لمباراة منتخبي البرتغال وبلجيكا

/637562/يورو-2020التشكيل-المتوقع-لمباراة-منتخبي-البرتغال-وبلجيكا

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مشاهدة المباراة التي تجمع بين منتخبي البرتغال وبلجيكا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي(دور الـ16)، من بطولة الأمم الأوربية"يورو 2020"، وتقام المباراة على ملعب "لاكوتوخا"، بمدينة إشبلية بإسبانيا، في تمام الساعة التاسعة مساء.

البرتغال يرغب في الحفاظ على اللقب الأوربي

يسعى منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لبطولة اليورو، في الفوز على منتخب بلجيكا، من أجل حصد البطولة للمرة الثانية، حيث توج منتخب البرتغال ببطولة اللقب الأوربي في عام 2016.

ويعرض موقع دوت الخليج التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال ومنتخب بلجيكا، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة الأمم الأوربية.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا

من المتوقع أن يبدأ منتخب البرتغال في مباراة بلجيكا بخطة 4/3/3 كالتالي: في حراسة المرمى: روى باتريسيو. في خط الدفاع: روبن دياز، وبيبي، ونيلسون سيميدو، ورافائيل غيريرو. في خط الوسط: دانيلو بيريرا، وريناتو سانشيز، وجواو موتينيو. في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، وبرناردو، وديوغو جوتا.

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا أمام منتخب البرتغال

بينما من المتوقع أن يبدأ منتخب بلجيكا بخطة 3/4/3 كالتالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا. في خط الدفاع: ديدريك بوياتا، وتوبي ألديرفايلد، ويان فيرتونخين. في خط الوسط: أكسيل فيتسل، يوري تيليمانس، وتوماس مونييه، وثورجان هازارد. في خط الهجوم: كيفين دي بروين، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو.

تأهل منتخب بلجيكا لدور الـ 16 من البطولة، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، حيث لم يخسر في أي مباراة من الثلاث مباريات التي خاضهم الفريق، وعلى الجانب الأخر تأهل منتخب البرتغال، من ضمن أفضل 4 ثوالث في البطولة، حيث احتل البرتغال المركز الثالث في المجموعة السادسة، حيث تصدر المجموعة منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا.

يلتقي المنتخب الفائز من مباراة البرتغال وبلجيكا مع الفائز من منتخب إيطاليا، في الدور ربع النهائي، وتأهل منتخب إيطاليا بعد التغلب على منتخب النمسا في مباراة مثيرة، حيث سيطر التعادل على الوقت الأصلي من المباراة، واستطاع منتخب إيطاليا من خطف المباراة في الوقت الإضافي، وانتهت المباراة بفوز إيطاليا بتنتبجة 2/1.