/637565/بسبب-عود-كبريت--الحماية-المدنية--تسيطر-على-حريق-هائل--بثلاثة-منازل-في-أسيوط

إندلع حريق امتد لثلاث منازل متجاورة بقرية أولاد محمد التابعة لمركز الغنايم بمحافظه أسيوط، اليوم الاحد، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية ونجحت قوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء من السيطرة عليه وإخماد النيران. تفاصيل الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق 3 منازل في محافظة أسيوط

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم ، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية أولاد محمد بإندلاع حريق بجوار جامع البدارين امتد لـ 3 منازل متجاورة دون وقوع إصابات بشرية .

و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة عليها، وأتضح صحة البلاغ ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماد النيران،كما كشفت المعاينه الأولية للحريق إندلع بسبب عود كبريت .

أسماء المصابين

ونتج الحادث عن احتراق منازل صاحب ورثة " بدران ع " ومنزل ورثة "عبده ح"، واحترقت محتويات المنزل ، ومنزل " كمال .ح " وتم إخماد الحريق ولا توجد خسائر فى الأرواح.

وتم إخطار الشئون الاجتماعية لعمل اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالحريق، وجارى العرض على النيابة العامة.