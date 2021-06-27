عاجل.. الرئيس يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى

جدة - نرمين السيد - عقدت اليوم، الأحد، قمة ثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثانى.





وأكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، فى إطار العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية فى المنطقة، التى تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربى والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

وأوضح الرئيس خلال القمة دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثى، خصوصا على المستوى السياسى والأمنى، وهو ما يؤكد حرص الدول الثلاث على الحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم، مع إدراكهم للظروف الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

كما تناول الزعماء الثلاثة سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما فى ضوء الروابط التاريخية والشعبية المتينة بينهم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاث دعم الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع الإشادة بالجهود المصرية فى هذا الصدد والتى أفضت مؤخراً إلى وقف التصعيد فى قطاع غزة، فضلاً عن المبادرة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

كما تناولت القمة تطورات الأوضاع فى المنطقة، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع دول الوطن العربى والشرق الأوسط لمواجهة التحديات التى تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة فى إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية.

كما أكد القادة ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث حول أهم قضايا المنطقة، فى ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتى تستلزم التعاون المتبادل لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خصوصا مع التدخلات الإقليمية المرفوضة التى تهدد الأمن القومى العربى، وهو الأمر الذى يستلزم معه التكاتف وتوحيد الصف العربى.

كما تطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم فى هذا الصدد لصالح شعوبهم والشعوب العربية بأسرها.

كما أكد الرئيس حرص مصر على الحفاظ على الأمن المائى العربى، والترحيب بموقفى العراق والأردن المساندين للموقف المصرى بشأن سد النهضة، وهى القضية التى تمثل إحدى أولويات السياسة المصرية، لتهديدها المباشر للأمن القومى المصرى بمختلف جوانبه، مجدداً التأكيد على أن موقف مصر الثابت يقضى بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.