القوى العاملة : الخميس إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، كتاباً دوريًا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضى باعتبار الخميس الموافق 1 يوليو 2021 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى الثورة.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن ذلك فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص. وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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