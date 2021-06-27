بداية من يوليو.. الأعلى للقضاء بالتشكيل الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء التشكيل الجديد كما يلى:
المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، والمستشار فتحى حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد رفعت، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار فاروق الشنوانى، رئيسا لمحكمة استئناف إسكندرية، والمستشار عصام الدين فريد، رئيسا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام.
جدير بالذكر أن المستشار محمد عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى سنويا فى 1 يوليو من كل عام.
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