الاتحاد الأفريقي يختار أفشة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والترجى التونسى

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى ويضرب موعداً مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا. وصنع أفشة هدفين من الثلاثة التى سجلها الأهلى فى المباراة، ليتفوق فى تصويت الجماهير على صفحة الكاف على زميليه أكرم توفيق ومحمد شريف. وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من حجز مقعده فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة. وعزز الأهلى رقمه كأكثر الأندية الأفريقية فى عدد مرات بلوغ نهائى دورى الأبطال للمرة الـ14 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور فى النهائى القارى فى 13 مناسبة. وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

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