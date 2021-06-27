"قرار شعب".. فيلم وثائقى يرصد ملحمة 30 يونيه فى الذكرى الثامنة للثورة

مرت 8 سنوات على ثورة الشعب ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث يحتفل المصريون فى 30 يونيه الجارى بالذكرى الثامنة للثورة ، التي كانت ملحمة للشعب المصرى ضد الإخوان.

ويرصد الفيلم الوثائقى المقرر إذاعته على القناة الأولى للتلفزيون المصرى وقنوات الشركة المتحدة للإعلام ، لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة المصرية

كما يرصد الفيلم الوثائقى كيف استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية ، المساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء اختبارات رئاسية مبكرة ونهاية حكم الإخوان.