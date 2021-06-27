/637568/مراد-مكرم-ياريت-نقسم-الشواطئ-جزء-للبكيني-وآخر-للبركيني

انعكست في الفترة الأخيرة حالة الجدل المثار بين البوركينى والبكيني، على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تتضع بعض الأماكن السياحية شروط بعدم السماح للمحجبات أو ممن يرتدوا مايوه شرعي بالنزول داخل حمامات السباحة، الأمر الذي رأه البعض عنصرية.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنان مراد مكرم على أزمة البكيني والبوركيني التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

خرج الفنان مراد مكرم ليعلق على ذلك الأمر ومعبرًا عن وجهة نظر حيث ذكر قائلًا أنه يعطي الحق والحرية للأماكن السياحية ما دامت خاصة بأن تسمح بنوعية الأشخاص الذين يدخلون إليها.

فكتب مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "مصر كبيرة قوي يا جماعة ،ما هياش أوضه وصالة علشان كل سنة نفس الخناقات و الصعبانيات و الكره و الشتيمة.. مصر فيها آلاف الكيلومترات من الشواطئ الجميلة و آلاف بل ملايين حمامات السباحه.. ليه ما يتمش تقسيم الشواطئ إلي شواطئ للبوركيني و شواطئ للمايوهات العادية".

مراد مكرم يطرح اقتراح لحل أزمة البكيني و البوركيني

واستطرد مكرم قائلًا: "ايه الي يمنع يعني بدل صداع كل سنة ده.. معظم الفنادق بالذات في المنتجعات عندها أكتر من حمام سباحة، تخصص منهم للبوركيني و منهم للمايوه العادي وخلاص.. ايه المشكله و بعدين لو مكان حاطط لنفسه قواعد هو حر ليه نروحله طالما لا تنطبق علينا الشروط.. لو مكان عام حقك تعترضي بس طالما مكان خاص من حقه يحط القواعد الي شايفها في مصلحة مكانه ومن حقك تقاطعيه".

وتابع: "قصة قصيرة حزينه حصلت من كام سنه في شبرا و معظم الشبراويه سمعت عنه.. أحد المطاعم اللي اكتشفنا بعد كده أن مالكه اخواني.. كتب علي المحل مطلوب عمال و موظفين و تحتها المسيحيين يمتنعون و الكلام وصل للبابا شنوده في اجتماعه الاسبوعي.. من غير ولا تشنج ولا عصبيه ولا كلام كتير.. البابا رد و قال الي مش عايزنا مش عايزينه و بكل بساطه عدت بضعة شهور و قفل المطعم لصاحبه الغبي لانه عمل عداوه مع نص سكان شبرا و جزء كبير من النص التاني الي مش متربي علي التفرقه.. و عدت السنين و قفل خالص في مصر تقريبا".

واختتم مراد مكرم حديثه قائلًا:" الحياة فيها من المشاكل الحقيقيه ما يكفينا و زيادة.. كفايه هري بقي في الموضوع ده الحلول موجوده للي عايز يفكر في حل.. طبعًا الصح أن كل واحد حر ما لم يضر بأحد.. بس ده ممكن يبقي حل مؤقت لحين تغيير المزاج العام المصري الي قبول الاختلاف و قبول الآخر دون تعالي من طرف ضد الآخر".

مراد مكرم في ليه لأ الموسم الثاني

جدير بالذكر أن الفنان مراد مكرم شارك مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» فكرة دينا نجم التي كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وهو من بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.