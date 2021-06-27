/637571/بعد-انتشار-صورها-الأخيرة-دينا-تكشف-حقيقة-خضوعها-لعمليات-تجميل

أثارت الفنانة الاستعراضية دينا، الكثير من الجدل التساؤلات خلال الساعات الماضية من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت بها بشكل مختلف للغاية ماجعل البعض يزعم أنها خضعت لعمليات تجميل في وجهها.

دوت الخليجيكشف حقيقة خضوع دينا لعمليات تجميل بعد تساؤلات الجمهور بسبب صورها في مهرجان أسوان

التقطت دينا العديد من الصور في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي انطلقت فعالياته، الخميس الماضي، تحت عنوان "دورة النيل"، وظهرت به في شكل مختلف للغاية أدت إلى دهشت جمهورها.

دينا تنفي خضوعها لعمليات تجميل

أوضحت دينا ، عن سر جمالها التي ظهرت به في صورها الأخيرة قائلة:" السر إنى بطلت السجاير منذ 6 شهور وده عمل فرق كبير في وشى لأن السجائر بتأثر على منطقة الفم ومنطقة أسفل العين، كما أنى لم أضع مكياج أثناء ظهورى في مهرجان أسوان للمرأة"

أما بشأن خضوعها لعمليات تجميل فنفت دينا ذلك قائلة: "خمسة وخميسة لا طبعا معملتش أي عمليات تجميل ودى أول مرة في حياتى محطش مكياج، يمكن عشان كده الناس أول مرة تشوفني، الناس قالوا إنى عملت عملية في مناخيرى من فترة قريبة، وأنا عملت عملية غضروف أنفى لما اتكسر من أكتر من سنتين، هما لسه فايقين دلوقتى، لكن معملتش أى حاجة، ولا أقدر حتى أحط بوتكس وأنا لسه خارجة من كورونا".

آخر أعمال دينا

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الاستعراضية دينا كان مسلسل «بنت قبائل» مع الفنانة حنان مطاوع، وعرض الفترة الماضية على قناة الحياة، والمسلسل شارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شاذلى فرح، إخراج حسنى صالح.

يعد مسلسل بنت قبائل اولى الأعمال الدرامية التي تقدم تقاليد مدينة أسوان إذ يحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل وتصارعهم على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.