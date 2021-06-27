حماة الوطن عن زيارة السيسى لبغداد: مصر تعيد رسم الملف الخارجى بأكمله

جدة - نرمين السيد - ثمّن حزب حماة الوطن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العراق، والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ 30 عاما، حيث تأتى فى مرحلة هامة تمر بها الأمة العربية.





وأكد حزب حماة الوطن، أن المشاركة فى قمه بغداد للتعاون الثلاثى "مصر والأردن والعراق" خطوة مهمة فى تعزيز العلاقات وتوحيد جهود الدول الثلاث فى العديد من المجالات خاصة فى الشأنين الاقتصادى والسياسى، وتؤكد قوة ومتانة العلاقات التى تجمعهم على مختلف المستويات. وأوضح الحزب أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة بغداد للتعاون الثلاثى تأتى استكمالا لما تحقق فى القمم السابقة ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك فى إطار دعم العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى، بينها حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط. وأشار الحزب إلى أنه فى ظل القيادة السياسية الحالية تعيد مصر رسم الملف الخارجى بأكمله، كما تستعيد قوتها وريادتها على المستوى الخارجى عربيا وإفريقيا ودوليا.

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