الكحيلى : زيارة السيسى للعراق تاريخية وتؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات

وأشار الكحيلى فى بيانه، اليوم الأحد، إلى أن الزيارة سيكون لها مردود سياسى على المستوى المحلى والإقليمى، ومردود اقتصادى مهم خصوصا التعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.
وأضاف أن زيارة السيسى كأول رئيس مصرى يزور العراق منذ 30 عامًا تقريبا، تحمل رسائل قوية ومهمة للغاية، أمنية واقتصادية وعربية، لما تتضمنه هذه الزيارة من تبادل واتفاقات وتفاهمات بين مصر والأردن والعراق.
وقال الكحيلى إن مشروع محور المشرق العربى الجديد هو أول نواة حقيقية للتحالف الاقتصادى العربى، لما يحققه هذا المشروع من أهداف أهمها بناء محور سياسى مستقل فى المنطقة، وشراكات اقتصادية وتعاون فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتسهيل لنقل العمالة المصرية إلى البلدين العربيين.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى والملك عبدالله الثانى ملك الأردن، فى إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى مارس 2019.
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