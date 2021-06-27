عاجل.. السيسى يشارك فى اجتماع رباعى ببغداد

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماع رباعى فى بغداد مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، والملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق.





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