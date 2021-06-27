شكرى: نتطلع لاستضافة القمة الرابعة بين مصر والعراق والأردن فى القاهرة

أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، عن بالغ الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد للقمة الثلاثية فى العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى انه تم التطرق خلال القمة استعراض ما تم إنجازه من اتفاقيات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع، وهو تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات العديدة من منطلق وحدة المصير، والذى يجمع الشعوب الثلاث والرغبة في التلاحم فيما بينهم لمواجهة التحديات بشكل مؤثر وحماية أمننا القومى العربي.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق، بشأن القمة الثلاثية، لدينا كل العزيمة في التعاون مع العراق والأردن واستمرار تنفيذ المخرجات والاسهام بكل النشاطات التي تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة وتحقيق طموحاتهم نحو التقدم والتنمية ومعالجة القضايا الأمنية والإقليمية، مشددا على وجود توافق تام بين القادة الثلاث حول هذه القضايا، كاشفا عن استضافة القمة الرابعة فى القاهرة.

وتابع وزير الخارجية: الاستمرار فى التواصل المستمر والتشاور فى تناول القضايا والتحديات العديدة التي نتعامل معها.