/637578/من-أوروبا-للزمالك-صفقة-من-العيار-الثقيل-في-أحضان-القلعة-البيضاء

يقترب نادي الزمالك من حسم صفقة من العيار الثقيل بضم كريم لعريبي من نيم الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويأتي ذلك من أجل تدعيم خط هجوم الزمالك بعد رحيل المهاجم الشاب مصطفي محمد، إلي الدوري التركي، ويستعرض دوت الخليج أبرز التفاصيل في صفقة لعريبي مع الزمالك.

تتواصل إدارة نادي الزمالك في الفترة الماضية مع الجزائري كريم لعريبي صاحب ال 27 عام، من أجل الإنضمام لصفوف القلعة البيضاء في بداية الموسم المقبل، ويعقد يمتد لثلاثة سنوات.

وتواصل إدارة الزمالك في الفترة الأخيرة الضغط علي اللاعب ووكيله في محاولة الحصول على توقيع منه في أسرع وقت ممكن، ويذكر أن لعريبي من أفضل مهاجمي القارة السمراء فى السنوات الأخيرة وبعد الظهور بشكل قوي مع النجم الساحلي التونسي في الموسم الماضي.

رونالدو يتربع على عرش الهداف التاريخي

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

يستعرض دوت الخليج تصريحات دائي للصحيفة الفرنشسة بعد كسر رونالدو رقمة القياسي مع منتخب بلاده:

وقال دائي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أتوقع أن يكون كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يحطم الرقم القياسي الخاص بي".

عدد أهداف دائي

وأضاف: "لقد سجلت بالفعل 111 هدفًا وليس 109، لكن هذا لا يهم بعد الآن، لأن الطريقة التي يلعب بها كريستيانو ومستواه، أنا متأكد من أنه سيسجل العديد من الأهداف الأخرى".

وأضاف: "رونالدو يستحق تحقيق الرقم القياسي، بالنسبة للاعب مثله، فإن الوصول إلى رقمي القياسي هو بمثابة رقم آخر بالنسبة لي، إنه فخر".

موقف دائي من رونالدو

واختتم: "ما يدل على ذلك، هو أنني أجريت عدة مقابلات صحفية حول هذا الموضوع في تلك الأيام، أنا ممتن لـ كريستيانو ووصفي بالمثل الأعلى".