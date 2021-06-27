/637586/طارق-رضوان-تأجيل-اجتماع-لجنة-حقوق-الإنسان-بالبرلمان-بناءا-على-طلب-وزيرة-التعاون-الدولي

وقال النالب طارق رضوان فى تصريح ل دوت الخليج ان الوزيرة تواصلت معه لتأجيل الاجتماع الخاص بمناقشة انشاء إدارة لحقوق الإنسان داخل وزارة التعاون الدولى لمدة أسبوعين .

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين والقرارات الرئاسية إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشتها منها:*

قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 / 4 / 2021. 2).

2 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 23/5/2021.