/637587/تحفيز-وحماس-من-الكاف-لـ-بيراميدز-والرجاء-قبل-مباراة-اليوم

تترق عشاق الساحرة المسديرة بالقارة الإفريقية، نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، والتي تتبقى عليه خطوة واحده من حسم طرفي نهائي بطولة الكونفيدرالية، والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساء، أمام الفريق المغربي الرجاء البيضاوي، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في بطولتي أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية التابع للاتحاد الافريقي "كاف"، على "تويتر"، رسالة تحفيزية لتشجيع فريقي بيراميدز والرجاء المغربي على أداء مباراة قوية قائلا: " خطوة واحدة للنهائي". حسم النادي الأهلي والفريق الجنوب إفريق كايزر تشيفز، طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوق الأهلي على الترجي التونسي برباعية في مبارتي الذهاب والإياب، وتفوق كايزر تشيفز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحفيز وحماس من الكاف لـ بيراميدز والرجاء قبل مباراة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.