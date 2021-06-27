وزير الخارجية الأردنى: أمن مصر المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك جمعه مع وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن بلاده تقف مع مصر والسودان فى موقفهم العقلانى المستند على القانون الدولى فى ضرورة التوافق على قواعد تنظيمية لعمل السد، وعدم ملئه دون اتفاق يرتكز على القانون الدولى ويلبى الحقوق المشروعة.
وأكد وزير الخارجية الأردنى أن القمة التى جمعت قادة مصر والعراق والأردن تأتى لتكملة مسيرة التعاون والتكامل من أجل تحقيق الأفضل لشعوب العربية، وأوضح أنه تمت مناقشة عدة قضايا مشتركة بين الثلاث دول لتحقيق تعاونا ملموسا فى قطاعات مختلفة اقتصادية واستثمارية وصناعية وتجارية.
وأشار إلى أنه هناك تأكيدا على مركزية هذه العلاقة التى تجمع الثلاث دول، مؤكدا التزام الجميع للوصول إلى آفاق عالية من التعاون العربى المشترك، وأكد وزير الخارجية الأردنى على وقوف بلاده مع العراق فى مواجهة التحديات، مطالبا بعدم إدخال العراق فى أى نزاعات إقليمية.
وأثنى الصفدى على دور العراق فى الحرب على الإرهاب وانتصاره على عصابات داعش الإجرامية التى ساهمت فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
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